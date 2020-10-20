"سافكو" تربح 397 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 4 %

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية التقديرية للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 397.5 مليون ريال بانخفاض 4 في المائة عن نفس الفترة من 2019.

فيما حققت الشركة صافي ربح بلغ 1,060 مليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بانخفاض 6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وقد حد من اثر هذا الانخفاض ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة وارتفاع بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي المتعلق بتحصيل الشركة أرباحها من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.