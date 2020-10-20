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أخبار الشركات- محلية

"الخضري" تعين علي ال بوصالح مدير للعمليات التشغيلية

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري عن تعيين علي حسين ال بوصالح مديرا للعمليات التشغيلية (COO) والذي سيتولى مهامه الوظيفية اعتبارا من اليوم.

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