ارتفاع أرباح "الدريس" إلى 81 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات "الدريس"، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 81 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 63 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 28 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة هامش الربح للمحروقات بالرغم من انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وانخفاض اسعار المحرروقات وزيادة الايرادات الاخرى، وزيادة ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف البيعية ومصاريف الزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية وخسارة غير محققة من اعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة .