"السعودي الفرنسي" يطرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1

أعلن البنك السعودي الفرنسي اليوم عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 من خلال طرح خاص وفقاً لظروف السوق، وقال البنك إنها ستكون كالتالي:

- نوع الإصدار: صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

- قيمة الطرح: سيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

- تاريخ بداية الطرح: 1442-03-02 الموافق 2020-10-19

- تاريخ نهاية الطرح: 1442-03-22 الموافق 2020-11-08

- الفئة المستهدفة من الإصدار: مستثمرين ذوي خبرة حسب التعريف الوارد في المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

- الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار: قام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.

- الحد الأدنى للاكتتاب: 1,000,000 ريال سعودي.

- سعر طرح (الصك/ السند): يحدد حسب ظروف السوق.

- القيمة الاسمية: 1,000,000 ريال سعودي

- عائد (الصك/ السند): يحدد حسب ظروف السوق.

- مدة استحقاق (الصك/ السند): مستمرة (بدون تاريخ استحقاق)

- شروط أحقية الاسترداد: يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

- معلومات اضافية: لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.