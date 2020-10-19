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أخبار الشركات- محلية

"إيداع" تضيف حقوق الأولوية لـ "زين السعودية"

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة الإتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الاثنين 02/03/1442هـ الموافق 19/10/2020م.

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