"سابك" : توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع "أرامكو"

أعلنت شركة (سابك) توسيع نطاق مشروع تحويل النفط إلى كيماويات مع شركة (أرامكو) من خلال مواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات ومن خلال التكامل في بعض المشاريع المشتركة للشركتين حول العالم آخذين في الاعتبار خطط النمو للشركتين وبحث جميع الفرص المتاحة للتكامل في المشاريع المستقبلية لتعظيم الفائدة الاقتصادية للشركتين ودراسة جميع الخيارات الفنية المثلى لتطوير نطاق أعمال المشاريع وتقييم مخاطر السوق.

وبناء على ذلك يعزم الطرفان على إعادة تقييم أعمال مشروع تطوير مجمع صناعي مع شركة (أرامكو) لتحويل النفط الخام إلى كيماويات، من خلال دراسة تكامل مصافي شركة (أرامكو) في مدينة ينبع مع مجمع صناعي يحوي وحدة تكسير الاولفينات متعدد اللقيم ووحدات مشتقاته الأخرى. وتؤكد (سابك) التزامها مع (أرامكو) بمواصلة تطوير تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات. مما يسهم في زيادة كفاءة التكلفة وفرص خلق القيمة في مجال صناعة الطاقة والبتروكيماويات على نطاق أوسع.