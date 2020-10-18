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أخبار الشركات- محلية

"الفخارية": إنهاء إتفاقية شراء 75% من "حلول الأنابيب المتطورة للصناعة" بالتراضي بين الطرفين

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عدم وصولها إلى إتفاق لشراء 75% من شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بقيمة 56 مليون ريال، وأوضحت الشركة أنه تم التراضي بين الطرفين على إنهاء الإتفاقية دون أي شروط جزائية أو أثر مالي .

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