أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عدم وصولها إلى إتفاق لشراء 75% من شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بقيمة 56 مليون ريال، وأوضحت الشركة أنه تم التراضي بين الطرفين على إنهاء الإتفاقية دون أي شروط جزائية أو أثر مالي .
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- "الفخارية": إنهاء إتفاقية شراء 75% من "حلول الأنابيب المتطورة للصناعة" بالتراضي بين الطرفين
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