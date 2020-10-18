"الفخارية": إنهاء إتفاقية شراء 75% من "حلول الأنابيب المتطورة للصناعة" بالتراضي بين الطرفين

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عدم وصولها إلى إتفاق لشراء 75% من شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بقيمة 56 مليون ريال، وأوضحت الشركة أنه تم التراضي بين الطرفين على إنهاء الإتفاقية دون أي شروط جزائية أو أثر مالي .