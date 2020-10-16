الصين تؤيد مقترح مجموعة العشرين تمديد تخفيف أعباء دين الدول الفقيرة

قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة العشرين أمس الخميس إن الصين تؤيد اقتراح المجموعة بتمديد إضافي لتخفيف أعباء دين الدول الفقيرة بحسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، وفقا لـ"رويترز".