كاريكاتير 2020/10/16

كاريكاتير
- ابتداء من الأحد.. استقبال المصلين في المسجد الحرام
- 472 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- 501 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- 73 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 بورصات عالمية.. والسعودية تحتفظ بالمركز التاسع
- إحصائية مرعبة.. 30 ألف إصابة كورونا في فرنسا خلال 24 ساعة
- بالجرم المشهود.. اختلاسات بمئات الملايين واستغلال نفوذ في قبضة "نزاهة"
- خلال 10 أيام.. أكثر من 23 ألف طلب تسجيل مبايعة عقارية في ضريبة التصرفات العقارية
- "زين السعودية" تحدد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة
- وزير المالية: نعمل مع مجموعة العشرين لتعزيز جهوزية العالم لأي وباء مستقبلا
- عبر تطبيق "اعتمرنا".. بدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة
أضف تعليق