شركات الطيران والمطارات: خطة السفر الجديدة للاتحاد الأوروبي لن تنعش الرحلات الجوية

قالت شركات الطيران والمطارات إن تحركات الاتحاد الأوروبي للمساعدة في استئناف الرحلات الجوية في المنطقة من خلال نهج أكثر تنسيقا لقيود السفر الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا غير كافية على الإطلاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي قوله في بيان مشترك مع مجلس المطارات الدولي ومجموعة الضغط "ايرلاينز فور يوروب" إن الإجراءات التي تم تبنيها اليوم الثلاثاء، فشلت في اقتراح استبدال متطلبات الحجر الصحي باختبارات فيروس كورونا ولن تمنع الدول من رفض دخول الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وتسعى المقترحات المدعومة من وزراء الشؤون الأوروبية إلى تحديد عتبة مشتركة لقيود الدخول، مع السماح بالسفر بلا قيود بين المناطق التي يوجد بها أقل من 25 حالة إصابة جديدة بكوفيد19- لكل 100 ألف شخص خلال الـ 14 يوما الماضية، والمناطق التي يكون أقل من 4 من الاختبارات بها إيجابية.

ولا توجد دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة تحت هذا الحد. كما أن القواعد ليست ملزمة للحكومات.

وقال ألكسندر دي جونياك ، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، في إيجاز عبر الإنترنت: "نشعر بخيبة أمل كبيرة.. كنا نتوقع أن يكون المجلس الأوروبي على الأقل منفتحا على استبدال الحجر الصحي باختبارات كورونا." كما يدعم الاتحاد الدولي للنقل الجوي إعادة فتح الحدود بين الدول التي لديها معدلات إصابة مماثلة وتأخيرات أطول بين الإعلان عن أي تدابير جديدة وتطبيقها.