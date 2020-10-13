"البحر الأحمر" توقع عقد مع "نيوم" لتقديم خدمات المرافق والتشغيل للوحدات السكنية والإدارية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيعها لعقد، أمس، بقيمة 53 مليون ريال، لتقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للوحدات السكنية والإدارية التي ستقوم الشركة بتنفيذها ضمن مشروع نيوم، بما في ذلك تقديم خدمات التموين، النظافة، والصيانة والغسيل، والخدمات المساندة المتمثلة في الخدمات الطبية والأمنية والترفيهية بالمجمع، والذي ستقوم الشركة بتنفيذه بموجب العقد المعلن عنه بتاريخ 6 أكتوبر 2020.

وقالت الشركة بأن مدة العقد ستكون 3 سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ المجمع السكني، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية.

كما أعلنت الشركة بأنه يتمثل الأثر المالي في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات ابتداء من الربع الأول 2021 وحتى الربع الرابع 2023.