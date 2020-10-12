"سدكو كابيتال ريت": استقالة رئيس مجلس الإدارة وتعيين رئيس جديد

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) اليوم عن تغيير في عضوية مجلس إدارة صندوق سدكو كابيتال ريت بسبب استقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرؤوف باناجه (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق) وتعيين الأستاذ طارق لنجاوي (عضو مستقل) ليحل مكانه كرئيس مجلس إدارة الصندوق، وتعيين الأستاذ زياد العقيل عضوا مستقلا، وذلك اعتباراً من تاريخ 24/02/1442هـ الموافق 11/10/2020م ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير:

1. أ. طارق لنجاوي (عضو مستقل ورئيس مجلس إدارة الصندوق)

2. أ. زياد العقيل (عضو مستقل)

3. م. سعيد باعارمة (عضو غير مستقل)

4. أ. سامر أبو عكر (عضو غير مستقل)

5. أ. عبد الوهاب عابد (عضو غير مستقل)