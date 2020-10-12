"الراجحي ريت": تعيين رئيس لمجلس الإدارة وتحديث شروط وأحكام الصندوق

أعلنت شركة الراجحي المالية اليوم عن تعيين العضو الحالي الأستاذ مشعل بن ابراهيم الشنيفي كرئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل وذلك اعتباراً من تاريخ 24/02/1442هـ الموافق 11/10/2020م، ليصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير كالتالي:

1. مشعل بن ابراهيم الشنيفي (رئيس مجلس إدارة الصندوق - عضو مستقل)

2. عبدالعزيز بن علي السبت (عضو غير مستقل)

3. احمد بن عبدالرحمن المحسن (عضو غير مستقل)

4. طارق بن ابراهيم الصقير (عضو غير مستقل)

5. فراس بن صالح السعيد (عضو مستقل)

6. سعود بن محمد بن عبدالغني سليماني (عضو مستقل)

كما أعلنت شركة الراجحي المالية عن تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت وذلك اعتباراً من تاريخ 24/02/1442هـ الموافق 11/10/2020م، كما يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام المحدثة من خلال الرابط الآتي:

https://www.alrajhi-capital.com/ar/asset-management/al-rajhi-reit