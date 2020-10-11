تعليق تداول سهمي "سامبا" و"الأهلي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهمي مجموعة سامبا المالية و سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24/ 02/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنكين، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف التداول يوم الإثنين 25/ 02/ 1442 هـ الموافق 12/ 10/ 2020 م.