أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهمي مجموعة سامبا المالية وسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24/ 02/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنكين، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف التداول يوم الإثنين 25/ 02/ 1442 هـ الموافق 12/ 10/ 2020 م.
- تعليق تداول سهمي "سامبا" و"الأهلي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري
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