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أخبار الشركات- محلية

تعليق تداول سهمي "سامبا" و"الأهلي" تمهيدا للإعلان عن حدث جوهري

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول سهمي مجموعة سامبا المالية وسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من اليوم الأحد 24/ 02/ 1442هـ الموافق 11/ 10/ 2020م وذلك لجلسة تداول واحدة، بناءً على طلب البنكين، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف التداول يوم الإثنين 25/ 02/ 1442 هـ الموافق 12/ 10/ 2020 م.

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