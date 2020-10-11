"تداول" تحتسب نسبة التذبذب لسهم "زين" على أساس سعر 16.34 ريال

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية على أساس سعر 16.34 ريال، كما سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد 24 /02 /1442هـ الموافق 11 /10 /2020م، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق تخفيض أسهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية في محافظ المساهمين الاستثمارية، وسيتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الإثنين 25 /02 /1442هـ الموافق 12 /10 /2020م.