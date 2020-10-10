فرنسا تخطط لضريبة ضخمة على السيارات عالية التلوث

رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- من الحيوان إلى الإنسان.. هكذا انتشر فيروس كورونا المستجد
- كورونا يتفشى بشكل مخيف في أوروبا.. 100 ألف إصابة في يوم
- البيت الأبيض يضع على الطاولة 1.8 تريليون دولار لإنعاش اقتصاد أمريكا
- 6 أعراض غير معتادة تستمر مع بعض المتعافين من كورونا
- عمان: منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات جزئيا لمدة أسبوعين لاحتواء كورونا
- تطوير علاج ضد كورونا مماثل لأدوية ترمب.. بالمرحلة الأخيرة
- 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
- قوة الاقتصاد السعودي تظهر في الأزمات.. أداء بين الأفضل عالميا تبرهنه الأرقام والمؤشرات
- ما الذي يعنيه تجميد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية؟
- إحصائيات فيروس كورونا في العالم
أضف تعليق