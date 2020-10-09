المركزي التركي يرفع فائدة المبادلة لمواجهة انهيار الليرة .. بلغت 7.955 أمام الدولار

رفع البنك المركزي التركي اليوم أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75 بالمئة من 10.25 بالمئة، مواصلا خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي، وفقا لـ"رويترز".

وبعد أن رفع الفائدة في عملياته للمبادلة، صعدت الليرة إلى نحو 7.90 مقابل الدولار الأمريكي من المستوى القياسي المنخفض البالغ 7.9550 الذي سجلته في وقت سابق اليوم. وتراجعت العملة التركية قليلا إلى 7.9375 بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش.

وفي الشهر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة، بعد أن لجأ إلى تشديد سياسته بشكل غير مباشر لأسابيع لدعم الليرة التي تراجعت لأدنى مستوى على الإطلاق.

ودفع رفع أسعار الفائدة المتوسط المرجح لتكلفة التمويل إلى 11.56 بالمئة بحلول أمس الخميس من مستوى منخفض 7.34 في المائة في يوليو.