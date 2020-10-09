أمريكا تفرض رسوما على لفائف الألومنيوم من 18 دولة

قال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة تفرض رسوما جديدة على منتجات لفائف ألمونيوم بقيمة 1.96 مليار دولار من 18 دولة بعد أن توصلت إلى أن السلع تشهد حالة من الإغراق، وفقا لـ"رويترز".

وأبلغ روس شبكة فوكس بيزنس أن الرسوم ستُفرض بشكل فوري على دول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من أن إقرار الوزارة بوجود إغراق أولي.

وذكر أن الدول التي ستتأثر بالقرار أيضا هي البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وقال روس إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.

وتابع أن الصين ليست على القائمة، مضيفا أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوما على منتجات ألومنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وقال روس إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 في المائة إلى 132 في المائة وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.

وقال إن ارتفاع استهلاك الولايات المتحدة من منتجات محددة في ظل الجائحة، مثل مركبات وقوارب الرحلات، أدى إلى زيادة أهمية تسعير لفائف الألومنيوم.