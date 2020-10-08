"مكة" تعفي المستأجرين لمدة 6 أشهر من القيمة الإيجارية للمحلات التجارية

أصدر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير قراراً بإعفاء المستأجرين لمدة ستة أشهر من القيمة الإيجارية للمحلات التجارية خلال العام المالي 1441/1442هـ، وذلك مساهمة ودعما في تخفيف العبىء على مستأجري المحلات التجاري بالمركز التجاري للشركة، علماً بأن القرار سيكون له أثر مالي على الشركة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.