روث الحيوانات مصدر دخل جديد للمزارعين الأمريكيين

صعود مزارع المواشي على نطاق صناعي في الولايات المتحدة أدى إلى وضع اللحوم الرخيصة في أطباق المستهلكين، لكن له أيضا تكاليف بيئية. من بينها انبعاثات غاز الميثان.

تتشكل غازات الدفيئة القوية عندما يتحلل الروث الرطب من دون أكسجين في حفر الطين المفتوحة، وهي سمات مميزة لمزارع الخنازير والألبان الكبيرة.

في الولايات المتحدة، بعض المزارعين والمنشآت يجربون طرقا جديدة لالتقاط غاز النفايات وتحويله إلى وقود. "الغاز الطبيعي المتجدد" يعتمد على تكنولوجيا الغاز الحيوي المعروفة، من خلال زيادة تكريره لشحنه على خطوط الأنابيب التجارية.

الغاز الطبيعي المتجدد يكلف أكثر من الغاز الطبيعي التقليدي، وهناك عرض أقل بكثير. إلا أنه يجذب الاستثمارات بمساعدة الإعانات والحوافز.

في ولاية كارولينا الشمالية، موطن 9.2 مليون خنزير، تجمع شركة أوبتمابايو OptimaBio غاز النفايات من حاويات معالجة السماد العضوي المخصصة في خمس مزارع للخنازير. الأنابيب ترسل الغاز إلى محطة مركزية حيث يمكن تنقيته وضغطه لبيعه إلى شركة ديوك إينرجي. تدفع أوبتمابايو للمزارعين مقابل الوقود.

يقول مارك مالوني، الرئيس التنفيذي لشركة أوبتمابايو، "إنه مصدر دخل جديد للمزارعين يتجاوز ما يحققونه تقليديا من الذرة أو الفاصوليا أو الفول السوداني أو الخنازير".

شركة سميثفيلد فودز، أكبر شركة لإنتاج لحم الخنزير في العالم، توسعت في هذا المفهوم. الشركة التي يوجد مقرها في فيرجينيا، وهي إحدى شركات مجموعة WH في هونج كونج، أنشأت مشاريع مشتركة لجمع ومعالجة وبيع غاز الميثان من السماد العضوي. أحد المشاريع المشتركة مع شركة دومنيون إينرجي ينوي استثمار 500 مليون دولار في الغاز الطبيعي المتجدد بحلول 2028، بدءا من مشاريع في كارولينا الشمالية وفرجينيا ويوتاه، واستكشاف مشاريع أخرى في أريزونا وكاليفورنيا.

يقول توماس فاريل، الرئيس التنفيذي لشركة دومنيون، "ما نقوم به في الأساس هو تحويل غاز الميثان إلى ثاني أكسيد الكربون، وهي فائدة صافية بمقدار 25 إلى 1 للمناخ. هذا أمر يغير طبيعة الأمور".

انبعاثات غاز الميثان الناشئة من معالجة السماد العضوي ارتفعت بمقدار الثلثين بين 1990 و2018 إلى 2.5 مليون طن، وذلك وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية. وتأثيرها الكلي في الاحتباس الحراري أعلى من إنتاج الأسمنت وإنتاج المواد البتروكيماوية مجتمعين. هذا إضافة إلى كميات كبيرة من غاز الميثان المنبعث من الأبقار.

الزيادة في الانبعاثات جاءت مع زيادة مزارع الماشية. "التحول نحو منشآت ماشية الألبان والخنازير الأكبر منذ 1990 يترجم إلى زيادة استخدام أنظمة معالجة السماد العضوي السائل، الذي يحتوي على انبعاثات غاز الميثان CH4 التي من المحتمل أن تكون أعلى من الأنظمة الجافة"، وفقا لأحدث رصد لغازات الدفيئة لوكالة حماية البيئة.

في تقرير لمؤسسة الغاز الأمريكية، حسبت الشركة الاستشارية، ICF، أنه يمكن استخدام ما يراوح بين 30 في المائة و60 في المائة من روث الماشية والخنازير في صنع الغاز الطبيعي المتجدد. تظهر البيانات الحكومية أن أكثر من 50 ألف مزرعة ألبان و60 ألف مزرعة خنازير تعمل في الولايات المتحدة، لكن 255 مزرعة فقط لديها حاويات معالجة للغاز الحيوي وعدد قليل منها فقط متصلة بخطوط أنابيب.

على الرغم من الإمكانات غير المستغلة، إلا أن أحجام الغاز الطبيعي المتجدد ستكون أقل بكثير من حجم الغاز الطبيعي الذي تنتجه بالأصل شركات النفط والغاز. حتى بموجب سيناريو شركة ICF الأكثر تفاؤلا لـ2040، فإن حجم الغاز الطبيعي المتجدد المنتج سنويا من السماد العضوي سيكون فقط أكثر بقليل من 1 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي أنتجته الآبار التقليدية في 2019، وذلك وفقا لأرقام إدارة معلومات الطاقة.

في الوقت نفسه، تبلغ التكلفة حاليا أكثر بنحو 10-15 مرة. تشير شركة ICF إلى أن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد من الروث الحيواني تبلغ ما بين 18.4 دولار و32.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي مقياس الصناعة المعياري). انخفض بيع الغاز الطبيعي الأحفوري بالجملة إلى أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وسط وفرة العرض وانكماش في الطلب العالمي بسبب وباء فيروس كورونا.

في عالم لا يأخذ في الحسبان التكاليف المناخية للوقود الأحفوري، من الصعب على الغاز الطبيعي المتجدد منافسة الغاز الطبيعي العادي منخفض السعر. يقول رومان كرامارشوك، رئيس سيناريوهات الطاقة والسياسة وتحليلات التكنولوجيا في المجموعة البحثية، إس آند بي جلوبال بلاتس، "من دون حوافز، الغاز الطبيعي المتجدد ليس اقتصاديا على الإطلاق".

صحيح أن استخدام الغاز الطبيعي المتجدد قد يكون أقل ضررا على المناخ من انبعاث غاز الميثان، لكنه يتسبب في تكوين ملوثات مثل أكاسيد النيتروجين عند الاحتراق، وذلك وفقا لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهو مجموعة مناصرة للبيئة تحث على "الحذر الشديد" أثناء السعي لإنتاج الغاز الطبيعي المتجدد من الروث الحيواني.

مع ذلك، بدأت بعض السياسات تدرك البصمة البيئية المحتمل أن تكون أخف للغاز الطبيعي المتجدد، وتقدم الإعانات التي يمكن أن تجعله اقتصاديا - خاصة كوقود نقل يحل محل الديزل في الشاحنات والحافلات.

مثلا، لدى كاليفورنيا قانون وقود المحركات النظيف الأكثر طموحا في البلاد. ولديها أيضا 1.7 مليون بقرة لإنتاج الحليب، وهو عدد أكثر مما في أي ولاية أخرى.

سوق معيار الوقود منخفض الكربون في الولاية تضع سعرا يبلغ نحو 200 دولار للطن لخفض الكربون. يقول كرامارشوك إن هذا سعر الرصيد يترجم إلى حافز بما يقارب 70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمشاريع الغاز الطبيعي المتجدد القائم على السماد العضوي بسبب قدرته على منع انبعاثات غاز الميثان واستبدال وقود الديزل القائم على النفط. كما يتوافر مزيد من الحوافز من خلال معيار الوقود المتجدد الفيدرالي، الذي يفرض زيادة استخدام الوقود المتجدد.

وافقت شركة شيفرون النفطية العملاقة العام الماضي على توفير التمويل لما يصل إلى 18 حاوية لمعالجة السماد العضوي في مزارع الألبان في كاليفورنيا، مع خطة لتسويق الغاز الطبيعي المتجدد لاستخدامه في المركبات التجارية.

يقول كريج ويستربيك، مدير أعلى في شركة سميثفيلد رينيوابلز، إن مشاريعه ستبيع الغاز الطبيعي المتجدد في سوق كاليفورنيا وفقا للمعايير الفيدرالية.

يضيف: "في نهاية المطاف، في أسواق الغاز الطبيعي المتجدد (...) إذا نظرت إلى درجات كثافة الكربون الخاصة به، فهي في الواقع وقود خال من الكربون (...) لذلك السعر الذي يفرضه في السوق، لحسن الحظ، أكثر من التكلفة".

يقول أيضا إن هناك سوقا خاصة قوية تبيع إلى الشركات الفردية التي تحاول تلبية أهداف الانبعاثات الداخلية.

فاريل، من شركة دومنيون، يقول: "الغاز الطبيعي المتجدد أكثر تكلفة من الغاز التقليدي، لكنه أيضا أكثر قيمة من وجهة نظر مناخية. الزبائن التجاريون والصناعيون في جميع أنحاء البلاد على استعداد لدفع علاوة مقابل الحصول على تلك الفائدة المناخية وتحقيق أهدافهم لخفض الكربون".