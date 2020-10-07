"تكوين": استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات اليوم عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ سليمان بن عبدالله السكران (عضو غير تنفيذي من خارج المجلس) لأسباب خاصة، وتعيين الأستاذ صالح حسن العفالق (عضو مستقل من داخل المجلس) عضوا في لجنة المراجعة وذلك حتي نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 20/01/2023 م .

هذا ويعد الأستاذ صالح حسن العفالق عضوا مستقلا باللجنة وهو حاصل على بكالوريوس العلوم الادارية من جامعة الملك فيصل عام 1988م وماجستير في تطوير الموارد البشرية عام 1990م وشغل العديد من المناصب في مجال الإدارة.

هذا وتتوجه إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سليمان بن عبدالله السكران على إسهاماته في عمل لجنة المراجعة خلال فترة عضويته باللجنة وتتمنى له دوام التوفيق والسداد ، كما تتمنى للأستاذ صالح بن حسن العفالق التوفيق والسداد في مهام و دعم أعمال لجنة المراجعة .