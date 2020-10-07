"الجزيرة": استقالة الرئيس التنفيذي للبنك وتعيين رئيس مكلف

أعلن بنك الجزيرة اليوم عن صدور قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ يوم الاربعاء 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م بالموافقة على قبول استقالة الأستاذ نبيل بن داوود الحوشان من منصبه كعضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020م لظروفه الخاصة.

كما قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه أعلاه تكليف الأستاذ أحمد سفيان الحسن كرئيس تنفيذي مكلف للبنك لحين إستكمال مسوغات تعيين رئيساً تنفيذياًً والحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على تعيينه وذلك حسب ما تنص عليه متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة.

و يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك للأستاذ نبيل بن داوود الحوشان بالشكر الوافر على كافة جهوده التي بذلها طيلة فترة توليه منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب و الرئيس التنفيذي للبنك طيلة السنوات العشر السابقة، مما كان له الأثر الكبير في تطوير أعمال البنك والمحافظة على مكانته في مصاف البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الأستاذ أحمد سفيان الحسن حاصل على شهادة البكالريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، وحظي بخبرة طويلة تزيد عن 18 عاماً في القطاع المالي، حيث تولى منصب مدير تقنية المعلومات في نظام سداد التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي و من ثم تولى منصب مدير تطوير القنوات المصرفية في البنك السعودي البريطاني "ساب" و يشغل حالياً منصب نائب أول للرئيس التنفيذي و مسؤول العمليات الأول في بنك الجزيرة.