احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 38.42 مليار دولار في سبتمبر

قال البنك المركزي المصري اليوم إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر من 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس، وفقا لـ"رويترز".

كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.