"شيفرون" تستحوذ على "نوبل إنرجي" في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة "شيفرون" اليوم إتمام الاستحواذ على شركة "نوبل إنرجي"، وذلك بعد موافقة مساهمي نوبل إنرجي.

وقال مايكل ويرث الرئيس التنفيذي لشيفرون: "يسعدنا الترحيب بموظفي نوبل إنرجي ومساهميها في شيفرون، أصول نوبل عالية الجودة تضيف لمحفظة شيفرون المتميزة في مجال الاستكشاف والإنتاج، ومن المتوقع أن يحقق الدمج مزايا مالية قوية".

وبحسب "الألمانية" كانت شيفرون أعلنت في يوليو الموافقة على الاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لشركة نوبل إنرجي في صفقة بقيمة خمسة مليارات دولار، أي 38ر10 دولار للسهم.