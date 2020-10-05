غالبية الشركات الألمانية تطالب بإطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي

كشفت نتائج دراسة نُشِرَت اليوم أن الغالبية العظمى من الشركات في ألمانيا تطالب بشروط قانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت النتائج أن 90% من الشركات التي شملتها الدراسة ترغب في سن قواعد واضحة لإجلاء القضايا المتعلقة بالمسؤولية عن استخدام هذه التقنية. وأُجْرِيَتْ الدراسة لصالح رابطة هيئة المراقبة الفنية في ألمانيا، وشملت 500 شركة لا يقل عدد العاملين في كل شركة عن 50 شخصا.

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال ديرك شتينكامب، رئيس الرابطة إن الذكاء الاصطناعي هو تقنية محورية للرقمنة تتيح فرصا هائلة، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني. وأضاف شتينكامب أن التعليمات يجب أن تطبق، ولاسيما في المجالات التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تعريض الصحة أو الحقوق الأساسية الأولية للخطر، مشيرا إلى أن هذه المخاطر موجودة على سبيل المثال في تقنية القيادة الذاتية والتشخيص الطبي واختيار العمالة " ولايمكن أن نخلق الثقة في الذكاء الاصطناعي إلا من خلال التعليمات

القانونية الواضحة".

وبحسب "الألمانية" حسب البيانات الواردة في الدراسة، فإن 11% من الشركات في ألمانيا تستخدم تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، فيما تخطط 4% من الشركات لهذا الاستخدام، و 15% من الشركات تجري نقاشات عن هذا الموضوع.

وترى 50% من الشركات أن العوائق التي تقف أمام تعزيز الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في نقص التطبيقات، فيما رأت 42% من الشركات أن هذه العوائق تتمثل في عدم الأمان القانوني للاستخدام، وقالت 41% إن العوائق تتمثل في المشاكل المتعلقة بحماية البيانات ورأت نسبة مماثلة أن العوائق تتمثل في نقص المعرفة التقنية.