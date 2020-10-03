بريطانيا: الاتفاق بشأن التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون عادلا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الاتحاد الأوروبي لم تعد لديه القدرة على معاملة بريطانيا بشكل سيء وإن أي اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين في المستقبل لا بد وأن يكون عادلا، وفقا لـ"رويترز".

وقال راب في كلمة بثت اليوم في إطار المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا" نعم نريد التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ولكن أي اتفاق يجب أن يكون عادلا. أيام وضع بروكسل لنا في موقف العاجز ولت منذ فترة طويلة".