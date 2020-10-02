إنتاج "سنتامين" للذهب تتأثر سلبا بتأخيرات لمنجمها الرئيسي في مصر

توقعت سنتامين اليوم انخفاض الإنتاج السنوي بعد أن أرجأت شركة تعدين الذهب عمليات لاستخراج المعدن في منجمها الرئيسي السكري في مصر، وفقا لـ"رويترز".

وقالت سنتامين إنها تتوقع انخفاض إنتاج الذهب في الربع الأخير من العام إلى نحو 70 ألف أوقية (أونصة) من 120 ألف أوقية أنتجتها في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر.