"نيكي" يتراجع لأدنى مستوى في 5 أسابيع بعد إصابة ترمب بكورونا

هوى المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى في خمسة أسابيع اليوم، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن التحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما يزيد تعقيد آفاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتشابكة بالفعل، وفقا لـ"رويترز".

وبعد يوم من تعلق التداول على جميع الأسهم بسبب خلل فني في النظام، خسر المؤشر نيكي 0.67 في المائة إلى 23029.90 نقطة، رغم أنه تمكن من الإغلاق عند مستوى أعلى من متوسطه المتحرك في 25 يوما. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا في المائة إلى 1609.22 نقطة.

وانخفض المؤشران بشدة بعد أن قال ترمب إنه والسيدة الأولى ميلانيا ترمب أصيبا بكوفيد-19 وسيبدآن حجرا صحيا على الفور، مما محا مكاسب مبكرة للمؤشرين.

وباع المستثمرون أسهم رابحة منذ بداية العام مثل شركات الأدوية وكذلك شركات حققت مكاسب في الآونة الأخيرة مثل شركات تشغيل السكك الحديدية.

وانخفصت أسهم شركات العقاقير داي-إيتشي سانكيو وأونو فارماسوتكل وشيونوجي 5.1 في المائة و4.1 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب.

وتعرضت أسهم شركات الحديدية لضغوط أيضا إذ انخفضت أسهم الشركات الرئيسية الثلاث لتشغيل شبكات السكك الحديدية سكك حديد شرق اليابان وسكك حديد وسط اليابان وسكك حديد غرب اليابان 2.5 في المائة و2.6 في المائة و2.3 في المائة.

على الجانب الآخر، واصلت شركات تشغيل متاجر التجزئة، أحد أسوأ القطاعات المتضررة هذا العام، تعافيها القوي بعد أن حدثت الشركة الرائدة جيه.فرونت للتجزئة توقعاتها للأرباح هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم إيسيتان ميتسوكوشي 4.1 في المائة بينما ربح سهم تاكاشيمايا 3.5 في المائة وصعد سهم جيه.فرونت 2.5 في المائة ليحقق مكسبا أسبوعيا بنحو 17 في المائة

وانخفضت أسهم مجموعة بورصة اليابان، الشركة الأم لبورصة طوكيو للأوراق المالية، 1.9 في المائة بينما خسر سهم فوجيتسو، المطورة لنظام البورصة، 2.8 في المائة.