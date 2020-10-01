بريطانيا تكشف النقاب عن نقاط ضعف خطيرة في معدات "هواوي"

أجبرت الاستخبارات البريطانية شركة هواوي تكنولوجيز، عملاقة الاتصالات الصينية، على إصلاح عيوب في منتجاتها كان من شأنها تعريض أمن شبكات الاتصال في البلاد للخطر.

وبحسب "الألمانية" قال مجلس الإشراف على مركز الأمن السيبراني لهواوي في تقرير إنه جرى العثور على نقاط ضعف خطيرة يواجهها المستهلك في منتجات النطاق العريض الثابتة لهواوي ناجمة عن جودة ترميز هزيلة ونظام تشغيل قديم.

وقال التقرير أنه تعين على جهات التشغيل البريطانية اتخاذ تحرك استثنائي لخفض المخاطر، وجرى إنشاء المركز الذي يقع بالقرب من أوكسفورد في إنجلترا، بين هواوي والحكومة البريطانية من خلال ترتيب يسمح لمركز الأمن السيبراني الوطني البريطاني بفحص معدات وبرامج العملاق الصيني.

وفي التقرير السنوي الذي نشر اليوم، قال مجلس الإشراف على مركز الأمن السيبراني لهواوي إن الشركة الصينية أصلحت المشكلة الأمنية. ولم يتم رصد استغلال. غير أن الإصلاح أدى إلى مشكلة كبيرة جديدة ومختلفة. وخلص التقرير إلى أن الواقعة دليل آخر على أن القصور في عمليات الهندسة لدى هواوي مازال قائما. ويأتي هذا الكشف في وقت حساس لهواوي بعدما قررت الحكومة البريطانية حظر مشغلي الاتصالات من استخدام معداتها في شبكاتهم للجيل الخامس بالبلاد.

