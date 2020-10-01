"وول ستريت" ترتفع بفعل آمال التحفيز.. "ناسداك" يقفز 1.1%

قفزت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بدء تداولاتها اليوم إذ يراهن المستثمرون على المزيد من التحفيز المالي بعد أن أظهرت بيانات انحسار التعافي في سوق العمل، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر داو جونز 158.93 نقطة أو 0.57 في المائة إلى 27940.63 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 22.87 نقطة أو 0.68 في المائة إلى 3385.87 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك 124.49 نقطة أو 1.11 في المائة إلى 11291.99 نقطة.