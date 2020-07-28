7.8 مليون ريال خسائر "زجاج" خلال النصف الأول بفعل كورونا

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 7.8 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30/06/2020 (ستة أشهر)، مقابل تسجيل أرباح 3.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة بأن سبب تحقيق صافي خسائر يعود إلى:

1- انخفاض في الأرباح التشغيلية للعبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تأثر الأسواق بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

2- انخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تأثر اسواق التصدير والسوق المحلي بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد(COVID-19).