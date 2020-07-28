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7.8 مليون ريال خسائر "زجاج" خلال النصف الأول بفعل كورونا

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 7.8 مليون ريال خلال الفترة المنتهية في 30/06/2020 (ستة أشهر)، مقابل تسجيل أرباح 3.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة بأن سبب تحقيق صافي خسائر يعود إلى:

1- انخفاض في الأرباح التشغيلية للعبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تأثر الأسواق بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

2- انخفاض حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة العاملة في نشاط الزجاج المصطح بسبب انخفاض المبيعات نتيجة تأثر اسواق التصدير والسوق المحلي بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد(COVID-19).

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