ارتفاع أرباح "أسمنت نجران" إلى 73 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020

أعلنت شركة أسمنت نجران، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 73 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 2000 % .

ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، اضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل، وذلك رغم تأثر الأسواق خلال الفترة الحالية بالإجراءات الإحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.