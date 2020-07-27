"المجموعة السعودية" تخسر 229 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 229 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 383 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض حصة المجموعة في نتائج المشاريع المدارة بصورة مشتركة للفترة الحالية، لتبلغ للفترة الحالية خسائر بقيمة (137) مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 203 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة لتأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.

كما انخفضت حصة المجموعة في نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، للفترة الحالية لتبلغ خسائر بقيمة (71) مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 185 مليون ريال الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة لقيام بتروكيم في مشروعها بإهلاك لكامل قيمة وحدة البولي ستايرين والتي تم إيقافها خلال الفترة الحالية، و بلغت حصة المجموعة من هذا العملية خسارة بمبلغ (127) مليون ريال، بالإضافة لانخفاض في أسعار بيع المنتجات.