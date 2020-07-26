"أسمنت اليمامة" تربح 47.8 مليون ريال خلال الربع الثاني بانخفاض 10%

أعلنت شركة أسمنت اليمامة، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 47.851 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 53.172 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 10 % .

وقالت الشركة في بيان يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

