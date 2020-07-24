قطر تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم عن تسجيل 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، وتعافي 402 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وفقا لـ"الألمانية".

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 7 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 101 حالة.