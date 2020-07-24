أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم عن تسجيل 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، وتعافي 402 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وفقا لـ"الألمانية".
وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 7 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 101 حالة.
قطر تسجل 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم عن تسجيل 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19-)، وتعافي 402 من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وفقا لـ"الألمانية".
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