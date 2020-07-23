"تويتر": المتسللون اطلعوا على رسائل 36 حسابا

قالت تويتر إن المتسللين الذين اخترقوا أنظمتها الأسبوع الماضي اطلعوا على الأرجح على الرسائل المباشرة في 36 حسابا منها حساب مسؤول منتخب في هولندا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقالت تويتر أمس الأربعاء في تغريدات من حساب دعم خاص بها وفي منشور تم تحديثه على مدونة إنه ليس لديها ما يشير إلى اطلاع المتسللين على رسائل أي مسؤولين منتخبين آخرين.

وكانت تويتر قد أعلنت إن المتسللين أرسلوا تغريدات من 45 حسابا، من بينها حسابات شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك وبيل جيتس ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ورفضت تويتر الرد على سؤال من رويترز عما إذا كان من بين الستة والثلاثين حسابا التي اطلع المتسللون على رسائلها أي حسابات رسمية من تلك التي تحمل علامة تؤكد صحة نسبها لأصحابها من المشاهير والمسؤولين وبعض الإعلاميين.

وبوجه عام، فإن كل من يتمكن من نشر تغريدات من حساب ما يكون بمقدوره أيضا قراءة الرسائل غير المحذوفة السابق إرسالها أو تلقيها.

وكانت تويتر قد قالت في وقت سابق إن المتسللين قاموا بتحميل قدر هائل من البيانات من ثمانية حسابات ليس من بينها أي حسابات رسمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن أداة التحميل لا تتيح الوصول إلى الرسائل على تويتر.

وبالنسبة للحسابات التي أمكن اختراقها، قالت الشركة إنه كان بمقدور المتسللين الاطلاع على أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لكن دون الوصول لكلمات السر السابقة.