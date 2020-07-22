"تكوين" تخفض خسائرها بنسبة 65.7% خلال النصف الأول من 2020

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 8.7 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر 25.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 65.7%.

وقالت الشركة بأن سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الادارية و العمومية و انخفاض مصاريف التمويل و ذلك بالرغم من انخفاض ايرادت المبيعات و ارتفاع مصاريف البيع و التسويق و انخفاض الايرادات الأخرى.