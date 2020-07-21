44.7 مليون ريال صافي أرباح "الدريس" خلال النصف الأول من 2020

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 44.7 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 47.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 5.2%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات من منتصف مارس الي نهاية الفترة بسبب الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المطبقة التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وانخفاض اسعار المحرروقات في الربع الثاني ، وخسائر غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ، زيادة المصروفات العمومية والادارية ، بالرغم من زيادة الايرادات الاخري وزيادة ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.