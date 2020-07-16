ارتفاع أرباح "جرير" إلى 460 مليون ريال خلال النصف الأول

أعلنت شركة جرير للتسويق، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 460 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 402 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 14 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى زيادة مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها والمستلزمات المدرسية، وكذلك زيادة مبيعات قطاع الجملة، كما ساهمت مبيعات الأونلاين كثيرا في ارتفاع مبيعات التجزئة والتي كانت قناة التسوق الرئيسية المتاحة للمستهلكين في فترات الاغلاق وحظر التجول ، بينما انخفضت تكلفة التمويل نتيجة سداد أرصدة الاقتراض من البنوك.