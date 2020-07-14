نمو غير متوقع للتجارة الخارجية للصين في يونيو.. الصادرات ارتفعت 0.5%

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم نموا غير متوقع للتجارة الخارجية للصين خلال يونيو الماضي وهو ما يشير إلى انتعاش اقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وارتفعت قيمة صادرات الصين بالدولار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة سنويا في حين ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2.7 في المائة.

وتشير البيانات إلى نمو الاقتصاد الصيني مع استئناف الدول الأخرى التجارة والاستهلاك خلال الشهور الأخيرة رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان المحللون يتوقعون تراجعا بسيطا في صادرات الصين وكبيرا في وارداتها خلال الشهر الماضي، كما حدث في مايو الماضي عندما تراجعت الواردات بنسبة 16.7 في المائة والصادرات بنسبة 3.3 في المائة.

في الوقت نفسه فإن إجمالي صادرات الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجعت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات نبسبة 7.1 في المائة خلال الفترة نفسها.

ومن المقرر صدور بيانات نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي يوم الخميس المقبل. ويتوقع المحللون إعلان عودة الاقتصاد إلى النمو بعد انكماشه بمعدل 6.8 في المائة خلال الربع الأول من العام.