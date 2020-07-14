"زين السعودية" تسجل صافي أرباح بلغت 164 مليون ريال خلال النصف الأول

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، تسجيل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغت 164 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 260 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بانخفاض 36.9% .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 222 مليون ريال خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد قابل هذا الانخفاض في الإيرادات جزئيا انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 46 مليون ريال سعودي وانخفاض في النفقات التشغيلية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي. وارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 43 مليون ريال سعودي، قابله انخفاض في مصاريف التمويل بمقدار 19 مليون ريال سعودي. حيث نتج عن ما سبق صافي ربح قدره 164 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام الحالي.