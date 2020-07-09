تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 1% في يونيو

قال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى واحد في المائة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 1.5 في المائة في مايو. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية، وفقا لـ"رويترز".
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