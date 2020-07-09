المفوضية الأوروبية: تقدم ضئيل في مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من التكتل

قالت المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم إن مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تحرز سوى "تقدم ضئيل"، ولا تزال هناك اختلافات كثيرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وجاء في البيان أن "المفاوضات لم تظهر حتى الآن سوى تقدم ضئيل"، وفقا لـ"الألمانية".

وكانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا يوم 31 يناير ، بيد أن قانون التكتل الذي يضم 27 عضوا مازال ساريا حتى نهاية العام .

ويتفاوض الجانبان على اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة بين الجانبين، ولكن مع وجود خلافات صارخة في بعض المجالات، يصبح سيناريو "عدم التوصل إلى اتفاق" احتمالاً متزايداً.

وبغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية، ستكون هناك تغييرات حتمية في الأول من يناير المقبل لمجموعة من القضايا التي حذرت المفوضية الأوروبية الشركات والبلدان والأفراد من الاستعداد لها. وتشمل هذه المجالات الإجراءات الجمركية التي ستطبق حتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري طموح، أو تصاريح للسلع والخدمات.

وبعد أسبوع من المناقشات مع المفاوض البريطانى ديفيد فروست قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إنه مازالت هناك " خلافات كبيرة " بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى .