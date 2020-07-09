شعبية السيارات الكهربائية في جنوب ألمانيا أكبر منها في الشمال

تتمتع السيارات الكهربائية في جنوب ألمانيا بشعبية أكبر مما هي عليه في شمالها، وذلك حسب تحليل طرحته شركة (إي أون) للطاقة اليوم للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

وحسب هذا التحليل، فإن أكبر عدد للسيارات الكهربائية الخالصة التي تم ترخيصها مطلع العام كان في ولاية بافاريا (جنوب البلاد) بـ 30 ألف و571 سيارة، تلتها ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب البلاد) بـ25 ألف و647 سيارة ثم ولاية بادن فورتمبرج (جنوب البلاد) بـ24 ألف و863 سيارة.

بهذا يكون إجمالي عدد السيارات الكهربائية الخالصة التي تم ترخيصها في ولايتي بافاريا وبادن فورتمبرج الجنوبيتين، قد وصل مطلع العام إلى أكثر من 55 ألف سيارة وهو ما يعادل 40 في المائة من إجمالي 136 ألف سيارة كهربائية خالصة تم ترخيصها على مستوى ألمانيا.

ولم يشمل التحليل السيارات الهجين التي تعمل بمحرك احتراق ومحرك كهربائي.

ولم تعقد (إي أون) مقارنة بين عدد السيارات وعدد السكان في كل ولاية، غير أنه ينبغي الإشارة إلى أن عدد السكان في ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان (18 مليون نسمة)، يزيد بمقدار خمسة ملايين نسمة عن سكان بافاريا.

وعلى مستوى المدن، كان أكبر عدد للسيارات الكهربائية المرخصة مطلع العام الجاري في ميونخ (عاصمة بافاريا) بـ 5895 سيارة، تلتها برلين بـ4886 سيارة ثم هامبورج بـ.3395

وفيما يتعلق بالنسبة بين عدد السيارات وعدد محطات الشحن، فقد وصلت هذه النسبة في ولاية بادن فورتمبرج إلى 9.6 سيارة لكل محطة، وفي بافاريا وصلت إلى 8 سيارة لكل محطة وفي شمال الراين ويستفاليا إلى 7.7، فيما كان الوضع مريحا بالنسبة لقائدي السيارات الكهربائية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمالي ألمانيا حيث وصلت النسبة إلى ثلاث سيارات لكل محطة شحن، حيث يبلغ عدد السيارات الكهربائية هناك 1003 سيارة فيما يبلغ عدد المحطات 377 محطة.