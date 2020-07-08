أمريكا تحقق في مزاعم انتهاك تيك توك خصوصية الأطفال

قال مصدران إن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل في الولايات المتحدة تحققان في مزاعم أن تطبيق تيك توك تقاعس عن الالتزام باتفاق أبرم في 2019 بهدف حماية خصوصية الأطفال، وفقا لـ"رويترز".

وقال مسؤول في مجموعة للسياسة التقنية في ماساتشوستس ومصدر آخر إنهما شاركا في مؤتمرات عبر الهاتف منفصلة مع مسؤولي لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل لمناقشة اتهامات بأن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة ومقره الصين تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراير 2019.

وطلب مركز الديمقراطية الرقمية وحملة من أجل طفولة خالية من التجارة وآخرون في مايو من لجنة التجارة الاتحادية النظر في مزاعم عدم قيام تيك توك بحذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية لمستخدمين عمرهم 13 عاما أو أقل كما تم الاتفاق على ذلك، ضمن انتهاكات أخرى.

وقال متحدث باسم تيك توك إنهم يأخذون "السلامة على محمل الجد لجميع مستخدمينا"، مضيفا أنهم في الولايات المتحدة "يستوعبون المستخدمين تحت سن 13 عاما في تجربة تطبيق محدودة تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصا للمستخدمين الأصغر سنا".

وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية عن التعليق كما لم تعلق وزارة العدل.