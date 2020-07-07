"صن رن" توافق على الاندماج مع "فيفنت سولار" لتشكيل كيان قيمته 9.2 مليار دولار

وافقت شركة الطاقة الشمسية الأمريكية صن رن على شراء منافستها فيفنت سولار في صفقة مبادلة أسهم لتكوين كيان جديد تصل قيمته السوقية المشتركة إلى 9.2 مليار دولار وفقا لسعر سهم صن رن في ختام تعاملات أمس الاثنين، وفقا لـ"الألمانية".

ووفقا لشروط الصفقة سيحصل كل مساهم من مساهمي فيفنت على 0.55 سهم من أسهم صن رن مقابل كل سهم من أسهم فيفنت.

ومن المتوقع أن يستحوذ مساهمو فيفنت على حوالي 36 في المائة من أسهم الكيان الجديد فيما يستحوذ مساهمو صن رن على الحصة المتبقية وقدرها 64 في المائة.

وفقا لهذه الشروط يزيد سعر شراء سهم فيفنت بنسبة 10 في المائة عن سعره في البورصة في ختام تعاملات أمس.

وتتوقع صن رن أن تؤدي الصفقة إلى خفض في النفقات قدره حوالي 90 مليون دولار سنويا.

ومن المتوقع زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة صن رن عضوين إضافيين أحدهما من المتوقع أن يكون ديفيد باي ووتر الرئيس التنفيذي لشركة فيفنت سولار.

وذكرت شركة صن رن أن كبار مساهميها وهما شركة 313 أكوازيشن التابعة لمجموعة بلاكستون للاستثمار وتايجر جلوبال وافقوا على الصفقة وعلى إصدار أسهم جديدة للشركة.