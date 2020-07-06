"تهامة" تخلي مسؤوليتها عن الأخبار المغلوطة والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (تهامة)، عن إخلاء مسؤوليتها عن الأخبار المغلوطة والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال المقرر التصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020. حيث تلاحظ وجود عدة معلومات خاطئة تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترجو الشركة من جميع المساهمين الكرام الرجوع إلى القنوات الرسمية التابعة للشركة.