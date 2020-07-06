أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (تهامة)، عن إخلاء مسؤوليتها عن الأخبار المغلوطة والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال المقرر التصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020. حيث تلاحظ وجود عدة معلومات خاطئة تتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وترجو الشركة من جميع المساهمين الكرام الرجوع إلى القنوات الرسمية التابعة للشركة.
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار الشركات
- محلية
- "تهامة" تخلي مسؤوليتها عن الأخبار المغلوطة والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال
أخبار الشركات- محلية
- "أرامكو": انتهاء فترة استحقاق الأسهم المجانية.. وسيتم نقلها إلى المحافظ خلال 75 يوم
- "ارامكو" توزع 70 مليار ريال أرباح للربع الأول.. والصرف 18 يونيو
- بدء إكتتاب "الأفراد" في شركة عطاء التعليمية اليوم
- اكتتاب الأفراد في "المراكز العربية" الليلة وليوم واحد فقط
- بسبب خسارة 71 % من رأس المال.. مجلس إدارة "مجموعة السريع" يوصي بحل الشركة قبل أجلها أو إعادة الهيكلة
- "الكهرباء" ترسي مشروع تركيب 10 ملايين عداد ذكي على تحالفين بقيمة 9.5 مليار ريال
- "تداول": إجازة عيد الفطر تبدأ الخميس 21 مايو.. ويستأنف العمل يوم 31
- غدا بدء اكتتاب الأفراد في "مجموعة الحبيب" على 5.25 مليون سهم
- "عسير": إلغاء صك أرض مملوكة للشركة في شمال الرياض لأمر خارج عن الإرادة
- "الكهرباء" تخسر 2.4 مليار ريال في الربع الأول بارتفاع 63 %
أضف تعليق