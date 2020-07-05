"موبايلي" و"زين" توقعان مذكرة تفاهم لرفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات

أعلنت شركتا اتحاد اتصالات "موبايلي" والاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" يوم الخميس 2 يوليو 2020 ، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.

وأعلنت الشركتان على "تداول"، إنه سيتم الانتهاء من طرح الكراسة خلال 30 يوما من تاريخ توقيع المذكرة، مشيرتين إلى أن المذكرة غير محددة المدة.

كما أوضحت إلى أنه لا يوجد أثر مالي لتوقيع المذكرة، كما لا تشمل مذكرة التفاهم أي أطراف ذات علاقة بالشركتين.