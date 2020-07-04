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أخبار اقتصادية- عالمية

إيرادات قناة السويس تتراجع إلى 5.72 مليار دولار في 2019-2020

الاقتصادية من الرياض

قالت هيئة قناة السويس المصرية اليوم إن إيرادات القناة انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليار دولار في السنة السابقة، وفقا لـ"رويترز".
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي في مايو فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

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اقتصاد مصر

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