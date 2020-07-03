توقعات بتراجع مبيعات السيارات في أوروبا 25% خلال 2020

يتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات أن تتراجع مبيعات السيارات في أوروبا هذا العام بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2019.

وقالت رئيسة الاتحاد، هيلدجراد مولر، اليوم في برلين: "الأسواق الدولية انهارت إلى حد ليس له مثيل"، وفقا لـ"الألمانية".

وبالنسبة لألمانيا وحدها، يتوقع الاتحاد ترخيص 2.8 مليون سيارة جديدة هذا العام، بتراجع قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي النصف الأول من هذا العام، تراجع عدد التراخيص الجديدة في ألمانيا بنسبة 35 في المائة إلى 1.21 مليون سيارة.

وقالت مولر: "معدلات التراجع تتقلص ببطء مجددا"، مشيرة في ذلك إلى الطلبات لدى الشركات الألمانية، التي ارتفعت مجددا بنسبة 11 في المائة خلال يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق له.